Почему курить кальян опасно

Вы думали, курить кальян — безобидное занятие? А вот и нет. У такого времяпровождения возможны ощутимые последствия. В табаке, который раскуривают через кальян, содержится никотин, а он вреден в любом случае. В общем, вы так или иначе себя травитесь, неважно чем — вейпом, сигаретами или кальяном. Ну всё, теперь рэпер Тимати обеднеет — никто не будет покупать его табак для кальяна.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Есть мнение, что кальян менее опасен, чем сигареты. Но это не так. Никотин — в каком бы виде он ни был представлен — не может быть безопасным априори. Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это "здоровая" альтернатива вредной привычки», — объяснил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

Поэтому курение кальяна может спровоцировать появление множества заболеваний. А ещё вредна именно групповая «процедура». Потому что так можно заразиться разными инфекциями — в том числе и коронавирусом.

Курение кальяна также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Что бы вы там ни курили, результат будет идентичный, предупредил врач. «Берегите себя и свои лёгкие», — сказал он.