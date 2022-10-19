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1 час назад

Почему курить кальян опасно

Секрет Фирмыиещё 1

Вы думали, курить кальян — безобидное занятие? А вот и нет. У такого времяпровождения возможны ощутимые последствия. В табаке, который раскуривают через кальян, содержится никотин, а он вреден в любом случае. В общем, вы так или иначе себя травитесь, неважно чем — вейпом, сигаретами или кальяном. Ну всё, теперь рэпер Тимати обеднеет — никто не будет покупать его табак для кальяна.

Почему курить кальян опасно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Есть мнение, что кальян менее опасен, чем сигареты. Но это не так. Никотин — в каком бы виде он ни был представлен — не может быть безопасным априори. Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это "здоровая" альтернатива вредной привычки», — объяснил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

Поэтому курение кальяна может спровоцировать появление множества заболеваний. А ещё вредна именно групповая «процедура». Потому что так можно заразиться разными инфекциями — в том числе и коронавирусом.

Курение кальяна также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Что бы вы там ни курили, результат будет идентичный, предупредил врач. «Берегите себя и свои лёгкие», — сказал он.

Ранее россиянам рассказали, что их могут оштрафовать за курение на своём балконе. Нигде курильщикам нет покоя. Штраф придётся заплатить, если на любителя дыма пожалуется, например, сосед. Но иногда ему нужно будет доказать, что его здоровью причинили вред.

ЗОЖ,Олег Абакумов,Тимати,
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