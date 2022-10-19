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1 час назад

Пульмонолог предупредил об опасности курения кальянов

Мослента

Об опасности курения кальянов предупредил россиян врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Мослентой» он заявил, что в числе последствий этого увлечения — множество заболеваний.

Пульмонолог предупредил об опасности курения кальянов
Фото: МослентаМослента

«Есть мнение, что кальян менее опасен, чем сигареты. Но это не так. Никотин — в каком бы виде он не был представлен — не может быть безопасным априори. Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это «здоровая» альтернатива вредной привычки», — заявил Абакумов.

По его словам, групповое раскуривание кальяна может спровоцировать распространение различных инфекций — например, COVID-19, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Обращаясь к курильщикам, хочется сказать: не важно, чем вы себя травите — сигаретами, вейпами или кальяном. Результат будет идентичный. Берегите себя и свои легкие», — сказал собеседник «Мосленты».

Пульмонолог отметил, что в случае отказа от употребления никотиносодержащей продукции эффект будет заметен уже через 12 часов.

«За такой короткий промежуток у вас нормализуется монооксид углерода в крови. Еще через две недели у вас улучшится кровообращение, а меньше чем через год пропадет одышка и кашель»,

ЗОЖ,Олег Абакумов,
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