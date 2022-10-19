Пульмонолог предупредил об опасности курения кальянов

«Есть мнение, что кальян менее опасен, чем сигареты. Но это не так. Никотин — в каком бы виде он не был представлен — не может быть безопасным априори. Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это «здоровая» альтернатива вредной привычки», — заявил Абакумов.