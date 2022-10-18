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12 минут назад

Почему мы часто переставляем будильник по утрам

Ferra.ru

Результаты исследования, опубликованного в издании Sleep, показали, что 57 % людей имеют привычку дремать в дневное время. И эта привычка вредит здоровью, по словам специалистов. Кроме того, она может быть связана с плохим сном.

Почему мы часто переставляем будильник по утрам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам научных исследований, дремота в дневные часы может быть способом борьбы организма с истощением. Или, другими словами, с хронической усталостью.

В новом исследовании приняли участие 450 взрослых людей, которые работали полный день. Выяснилось, что женщины дремали на 50 % чаще, чем мужчины. Причём любители подремать также меньше ходили и испытывали больше беспокойства во время сна.

Также учёные обнаружили, что люди-«совы» больше дремлют и сильнее устают в целом. А что насчёт перестановки будильника? Оказалось, что происходить это может из-за недостатка сна. Причём это может быть так же вредно, как и ставить два-три будильника сразу. Главная же проблема заключается в недосыпе.

Когда участники эксперимента просыпались без будильника, то их сон длился дольше и они пили меньше кофе. Важно, что у тех, кто дремлет днём, и тех, кто спит только ночью, сон примерно одинаковый.

Если естественные циклы человека нарушаются из-за будильника, то это может привести к неприятным последствиям. То есть к сонливости и к усталости.

Лучший совет, который можно дать в отношении сна людям, - это спать столько, сколько нужно организму.

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