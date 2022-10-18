Названы причины несовместимости алкоголя и правильного питания

Медик отметил, что в основе здоровья человека лежит правильное питание. И, по его мнению, оно совершенно не совместимо с алкоголем.
Среди прочих причин Александр Муравец назвал калорийность спиртного: - Она огромна. Обратимся к цифрам: 100 г крепкого алкоголя содержат не менее 225 ккал. Ровно столько же содержится в 0,5 л пива. Что это значит? 2 порции алкоголя соответствуют обильному приему пищи. Только эти калории не содержат полезных питательных веществ, а идут организму лишь во вред, способствуя набору веса.
Кроме того, по словам врача, алкоголь резко стимулирует аппетит, а в качестве закуски часто идёт жирное, соленое, острое, копченое – всё, что далеко от правильного питания.
Врач особо подчеркнул, что алкоголь наносит дополнительный удар по поджелудочной железе и печени, которые во время застолья уже перегружены жирной или сладкой пищей. И эту двойную нагрузку органам выдержать тяжелее.
- А тут недалеко и до острого панкреатита. Напомню, что это тяжелейшее заболевание и сейчас имеет высокую летальность. Так что, если вы действительно выбрали путь правильного питания и здорового образа жизни, очень рекомендую отказаться от употребления спиртных напитков, - подытожил Муравец.