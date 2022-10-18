Названы причины несовместимости алкоголя и правильного питания

- А тут недалеко и до острого панкреатита. Напомню, что это тяжелейшее заболевание и сейчас имеет высокую летальность. Так что, если вы действительно выбрали путь правильного питания и здорового образа жизни, очень рекомендую отказаться от употребления спиртных напитков, - подытожил Муравец.