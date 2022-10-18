Путь к долголетию: привычки, о которых стоит задуматься в 40 лет

По статистике, средняя продолжительность жизни человека постоянно растет. Чтобы прожитые года прошли как можно качественнее, уже в 40 лет стоит привнести в повседневную рутину несложные привычки, пишет aif.ru.

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Чтобы желание жить и физическая активность сохранялись в 80-90 лет, заботиться о будущем необходимо уже в среднем возрасте, внимательно следить за здоровьем, проходить диспансеризацию и вести правильный образ жизни.

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1. Адекватная физическая активность. 10 000 шагов в день обеспечат здоровый обмен веществ. Это поможет организму лучше усваивать микроэлементы, получаемые из продуктов, регулировать сахар в крови, сохранять тонус мышц и здоровье костей.

2. В среднем возрасте необходимо делать выбор в пользу здоровой пищи и качественных продуктов, тогда организм будет полон сил и энергии. Состояние тела улучшит отказ от алкоголя, чрезмерного употребления сахара и соли, газировок, жареной и сильно жирной пищи. Не стоит забывать и про суточную норму воды, которую необходимо выпивать каждому человеку.

3. Отказ от курения. От этой вредной привычки в организме скапливается большое количество свободных радикалов, которые повышают уровень воспаления, повреждают сосуды, нарушают иммунитет.

4. Не забывайте про «пищу» для ума. Чтобы сохранять ясную память и интеллект, нужно постоянно учиться чему-то новому, давая возможность организму строить новые нейронные связи. Чтение книг, путешествия, новые знакомства и хобби, даже изменение привычного маршрута и другие умственные нагрузки помогут дольше оставаться в строю.

5. Меньше стресса. Сложно представить в современном мире человека, который вообще не нервничает. Но минимизировать переживания и сохранять оптимизм все же необходимо. Помогут сохранить стабильное состояние чтение, прогулки на свежем воздухе, прослушивание музыки и медитации.

6. Не пренебрегайте сном. Обязательно нужно высыпаться на протяжении 7-8 часов. В это время организм восстанавливается, перерабатывается полученная днем информация, вырабатываются важные гормоны.