Врач рассказал, как «остановить» старение организма

Геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил URA.RU, что средиземноморская диета и физическая активность влияют на скорость старения.
«На сегодняшний день в нашем арсенале появилось два немедикаментозных фактора <…> это определенный режим питания и определенный режим движения», — сказал Прощаев.
Он отметил, что при движении в организме выделяется вещество, которое позволяет избежать многих сосудистых заболеваний.
«Под воздействием ряда факторов вырабатывается в эндотелии сосудов газовый гормон организма — оксид азота. Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — объяснил геронтолог.
Врач добавил, что одним из ключевых факторов также является режим питания. Всемирная организация здравоохранения, по его словам, рекомендует средиземноморскую диету.
Ранее Прощаев рассказал, что темпы старения зависят от генетики, экологии и образа жизни человека.