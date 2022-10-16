Как избежать скуки во время занятий в спортзале?

Все мы прекрасно понимаем пользу спорта и то, что тренировки должны быть регулярными. Но как же порой бывает сложно заставить себя собраться и прийти в зал, тем более что для некоторых спорт не ассоциируется с веселым времяпровождением. О том, как избежать скуки во время тренировок, Super рассказал российский пауэрлифтер Кирилл Сарычев.

Важноcть разнообразия

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На самом деле тренировки — это очень динамичный и увлекательный процесс. Другой вопрос, если из месяца в месяц вы будете заниматься в зале одним и тем же. В результате это быстро наскучит и вы захотите все бросить. Тут основной совет: старайтесь вносить в вашу спортивную жизнь как можно больше разнообразия.

Если вы в основном тренируетесь в одиночестве, попробуйте периодически брать индивидуальные занятия с тренером.В теплое время года можно заменить тренировки в зале на занятия на открытом воздухе. Найдите те упражнения со снарядами, которые вам подходят, и вперед. Если есть возможность заниматься на открытых площадках с турниками, то такой вариант тоже отлично подойдет.Старайтесь периодически менять виды спорта. В какой бы спортивной нише вы ни находились, всегда найдутся небольшие вариации. Так пользуйтесь этим! Во-первых, это внесет разнообразие, во-вторых, мышцам тоже периодически полезно задавать новый режим работы.

Ставьте себе личные цели

Ничто так не надоедает, как бесцельные занятия. Ставьте себе личные рекорды и стремитесь достичь их. Это как игра, соревнование с самим собой. В процессе вы будете замечать изменения в теле, что добавит вам еще больше мотивации и желания продолжать занятия спортом.

Музыкальное сопровождение

Замечаете, что большинство людей в спортзале тренируются в наушниках? И это абсолютно правильно. Главное — почаще менять плейлист, искать вдохновляющие треки. В общем, подходите к этому делу с творчеством. А еще можно устраивать себе длительные кардио под увлекательные аудиолекции. Здесь двойная польза: и для тела, и для ума.

Групповые тренировки

Если надоедает заниматься в одиночестве, иногда можно и сменить режим тренировок. Выберите в вашем фитнес-клубе те групповые занятия, которые вам по душе, и вперед. В качестве разнообразия пару раз в неделю вполне можно заменить индивидуальные тренировки на групповые.

Перерывы

Когда вы понимаете, что вам уже невмоготу, стоит сделать перерыв. Главное — подойти к этому вопросу осознанно и установить себе конкретные сроки. Лучше немного потерять форму, чем из раза в раз заставлять себя и в итоге совсем сойти с дистанции. Очень важно в период отдыха не ругать себя. Если уж вы решили взять перерыв, то проведите это время в свое удовольствие, без угрызений совести.