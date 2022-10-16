Ежедневная ходьба снижает риск развития деменции

В исследовании приняли участие 78,4 тысячи человек в возрасте 40-79 лет. В течение семи лет эксперты наблюдали за их здоровьем и образом жизни. Добровольцы носили акселерометры, которые позволяли отслеживать количество шагов в день.

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В результате выяснилось, что всего 9,8 тысячи шагов в день могут снизить риск развития деменции в пожилом возрасте в два раза. А 3,8 тысячи шагов снижает риск развития слабоумия на 25%.