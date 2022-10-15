Мужчинам назвали способ сохранения физической формы с годами

Лучший способ сохранения физической формы с годами назвал российским мужчинам ветеран смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), поделившись личными фотографиями, сделанными в разном возрасте.