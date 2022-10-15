Какими витаминами лучше всего заряжаться осенью

Исследователи развлекательной социальной сети Фотострана.ру опросили 1500 жителей Кирова и выяснили, какие витамины стоит принимать осенью.

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Когда лето сменяется новым сезоном, у многих людей появляются апатия, депрессия, пропадает аппетит и снижается иммунитет. В этот период организму особенно необходима поддержка, поэтому следует задуматься о том, хватает ли ему витаминов. Получать их можно разными способами. Исследователи провели опрос и выяснили у россиян, какие полезные вещества необходимы для поддержания здоровья в осеннюю пору. 36% опрошенных считают, что никак не обойтись без витаминов А, С и Е.

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Конечно, для здоровья важно получать полезные вещества в комплексе. Но все же считаю, что в каждом времени года есть свои особенности, а потому стоит обращать внимание и на отдельные элементы. Аскорбиновая кислота и витамины А, Е способствуют повышению и укреплению иммунитета. Осенью это важно как никогда. Очень многие люди болеют всякими инфекциями, в том числе гриппом. Поэтому риск заражений высок и нужно быть во всеоружии. А витамины А, С и Е – прекрасные помощники, действенные и ответственные. Получить их можно с обычной едой. Витамин А – в яичных желтках, печени, говядине, шпинате, брокколи, рыбьем жире и сливках. С – в лимонах и апельсинах, болгарском перце, яблоках, рябине и шиповнике. Е – в орехах, растительном масле, бобовых и злаках. Это все привычные продукты, но многие даже и не задумываются, сколько во всем этом пользы, – рекомендует Ирина.

33% участников опроса говорят о пользе витамина Д.

Осенью наш организм особенно раним, а впереди еще и зима с ее морозами и гололедом. Поэтому важно вовремя позаботиться о состоянии костей. В этом поможет витамин Д. Он содержится в лососе, тунце, красной икре, молоке, сливочном масле. Однако не всегда его бывает достаточно при употреблении этих продуктов, поэтому лучше всего принимать витаминные препараты. Особенно хорошо усваивается этот витамин в масляном виде, – делится Элеонора.

Специалисты согласны с женщиной, но обращают внимание, что перед приемом любых фармакологических средств необходимо обратиться к врачу, чтобы он смог назначить нужный препарат и корректную дозировку. 31% респондентов отмечает, что витамины стоит получать разные, употребляя в пищу дары осеннего урожая.

Какая же это прекрасная пора! Хмурое небо и яркие кроны деревьев, отсутствие жары и палящего солнца. Очень люблю осень. Но вместе с обновлениями природы, к сожалению, и организм страдает, поэтому в этот сезон важно быть внимательным к себе и своему здоровью. По возможности больше гулять на свежем воздухе, есть фрукты и овощи. Осенью особенно хороши тыква, арбуз, дыня, хурма, яблоки. Их можно и запекать, и замораживать, но лучше делать соки или есть в свежем виде. И это самые лучшие витамины! Никакая химия не даст эффекта лучше, – комментирует Аслан.