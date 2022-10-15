Названы необходимые для здоровья печени продукты

Ожирение печени угрожает каждому третьему человеку, но существуют продукты, которые противодействуют этому.

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Турецкое издание Cumhuriyet пишет, что печень – это самый большой кроветворный орган. Кроме восполнения крови он выполняет еще множество функций в организме, например метаболизм углеводов, белков и жиров.

К распространению среди населения планеты такого заболевания, как ожирение печени, способствовал рост популярности обработанных готовых продуктов и малоподвижный образ жизни.

Эксперт в области диетологии Онур Япрак рассказал о продуктах, которые помогают в профилактике ожирения печени.

Самой неожиданной рекомендацией стало употребление кофе. 3–4 чашки в день повышают уровень антиоксидантов в печени, тем самым уменьшая количество воспалительных процессов. Однако не стоит забывать о неоднозначном влиянии этого продукта на другие органы.

Брокколи, белокочанная капуста и другие овощи семейства крестоцветных полны каратиноидами, витаминами С, Е, К, фолиевой кислотой, минералами и клетчаткой. Эти продукты эффективны при дезоксидации всего организма, в том числе и печени.

Жирная рыба при помощи омега-3 жирных кислот также оказывает благотворное влияние на этот орган.

Снижению количества жира в печени способствует добавление в рацион оливкового масла, фундука, чеснока, куркумы и овсянки.

Кроме того, чеснок помогает увеличивать запасы глутатиона, а куркумин, входящий в состав куркумы, помогает бороться с окислительными процессами в клетках печени.