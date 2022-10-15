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1 час назад

Эксперт рассказала о вреде сахара для организма

Москва24

Материнское молоко имеет сладковатый привкус, поэтому считается, что сладкий вкус – первый, который узнает человек. Однако сахар не всегда бывает полезным. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Светлана Павличенко.

Эксперт рассказала о вреде сахара для организма
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, избыток сахара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и кариеса. Кроме того, сладкое приводит к лишнему весу, ожирению и некоторым видам рака.

Павличенко пояснил, что сахар есть в спелых фруктах и ягодах, где также содержатся пищевые волокна, витамины и антиоксиданты. В связи с этим, отметила эксперт, фрукты и ягоды должны быть частью питания.

"Но из-за привлекательности сладкого вкуса в пищевой промышленности широко используется добавленный сахар как консервант и усилитель вкуса. И вот именно им нельзя злоупотреблять", – пояснила Павличенко.

Специалист рассказала, что сахар состоит из простых углеводов – фруктозы и глюкозы, которые дают немедленный, но краткосрочный прилив энергии. При этом перенасыщенные сахаром продукты являются "пустыми калориями", которые не содержат никаких полезных веществ.

Павличенко рекомендовала получать энергию из круп, бобовых, цельнозернового хлеба. В этом случае человек будет дольше чувствовать бодрость без приступов голода.

По мнению эксперта, человек получает сахар из фруктов и ягод, поэтому отказ от добавленного сахара принесет только пользу.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что людям, склонным к аллергии, а также при непереносимости не следует употреблять цитрусовые. Кроме того, цитрусовые не стоит есть людям с аспириновой бронхиальной астмой, которая характеризуется гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам. Такие фрукты будут поддерживать воспаление и вызывать астматические приступы, отмечает врач.

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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