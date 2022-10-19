Ученые выяснили, что употребление рыбы уменьшает риск деменции

К 2050 году число людей, живущих с деменцией во всем мире, по прогнозам, увеличится до 152 миллионов человек. Важно делать все возможное, чтобы снизить риск развития дегенеративного состояния мозга. Помочь в этом могут и привычки в питании. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Возраст является самым большим фактором риска развития деменции , а это означает, что чем дольше живет человек, тем больше времени остается для развития деменции.

Видео дня

Поэтому важно понимать, что сбалансированное питание и определенные продукты способны помочь сохранить здоровье мозга.

Исследования доказали, что рыба является одним из лучших продуктов, помогающих здоровью мозга.

Последнее исследование американских ученых с участием 2200 американцев показало, что употребление рыбы в среднем возрасте (40-50 лет) улучшает способность мозга к обучению и предотвращает потерю памяти.

Ученые связывают омега-3 жирные кислоты в составе рыбы с положительным эффектом для здоровья мозга, причем рыба. Лучшими вариантами для этого станут лосось, скумбрия, сельдь и сардины.

Исследование показало, что употребление рыбы в более молодом возрасте может сказаться на здоровье мозга в пожилом возрасте.

Ученые обнаружили, что люди с более высоким уровнем жирных кислот имели «более высокие объемы гиппокампа», гиппокамп является частью мозга, которая играет важную роль в обучении и памяти.

Более высокие уровни омега-3 также были связаны с лучшими навыками мышления, включая способность понимать сложные концепции с помощью логических рассуждений.

«Мы выяснили, что даже в более молодом возрасте, если ваша диета включает некоторое количество омега-3 жирных кислот, вы уже защищаете свой мозг от большинства показателей старения мозга, которые мы наблюдаем в среднем возрасте», — говорится в исследовании.

По мнению ученых, до 40% случаев деменции можно было бы предотвратить, если бы мы могли повлиять на здоровье и образ жизни.

«Помимо сбалансированной диеты, лучшими современными способами сохранения здоровья мозга в старости являются отказ от курения, сохранение умственной и физической активности, употребление алкоголя в умеренных количествах и контроль артериального давления и уровня холестерина».