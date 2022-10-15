Почему сердце на самом деле реагирует на стресс

Связь между умом и сердцем с незапамятных времен исследовалась поэтами и писателями. В третьем тысячелетии отношения состояний психоэмоциональной сферы и здоровья сердечно сосудистой системы актривно исследуют ученые, и это гораздо полезнее для нашей жизни и здоровья. "Рамблер" расскажет о реакции сердца на стресс подробнее.

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Серьезные исследования связи между заболеваниями сердца и стрессом можно найти с начала 1990 годов. Изучение этого вопроса продолжается по настоящее время. Врачи сходятся во мнении, что хронический стресс и депрессия имеют очень высокую взаимосвязь.

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Поэтому, для исследования использовались данные нескольких тысяч людей, находившихся в клинической депрессии в течении длительного времени. Их сравнивали с аналогичными по возрасту и полу людьми, не страдающими этим недугом.

Было выявлено, что если люди находились в депрессии либо в периоде ремиссии после нее, то риск сердечного приступа и смерти от ишемической болезни возрастал до четырех раз. А это очень значительные показатели!

Хронический стресс и вызванная им депрессия — это не болезнь плохого настроения, это заболевание, которое существенно ухудшает качество жизни людей, страдающих этим недугом, и может привести к серьезным заболеваниям. Так, риск инсульта увеличивается в полтора раза.

Есть пример реакции людей на землетрясение, произошедшее в 1994 году в Калифорнии, и статистические данные по сердечным заболеваниям в этом округе до и после природного катаклизма. Так вот, после стресса на фоне трагических событий, число сердечных приступов увеличилось в пять раз.

Что же происходит с сердцем и сосудами при стрессе

Слипание тромбоцитов, тромбообразование. Тромбоциты содержат большое количество рецепторов серотонина, и у человека, испытывающего стресс, находятся в гиперактивном состоянии. Там, где в норме кровь будет спокойно течь, у человека в стрессе активированные тромбоциты будут скапливаться у холестериновых бляшек на стенках сосудов, создавая тромб. Применение антидепрессантов, повышающих уровень серотонина, приводит к снижению тромбообразования. Но некоторые антидепрессанты – трициклические, обладают определенным кардиотоксическим эффектом.

Поведение при депрессии. Люди, находящиеся в депрессии, не следят за своим здоровьем, питанием, не занимаются спортом, игнорируют приём лекарств и склонны к вредным привычкам. Это также разрушает сердечно сосудистую систему.

Меньшая вариативность сердечного ритма в депрессивном состоянии. В нормальном состоянии частота сердечных сокращений меняется очень быстро и существенно, чего не наблюдается у человека в депрессии. Поэтому при событиях с сильными эмоциями сердце не успевает гибко реагировать и страдает гораздо чаще.

Аномалии артериального давления. Нарушая вегетососудистый контроль, депрессия подвергает тело колебаниям артериального давления, которые способствуют утолщению стенок кровеносных сосудов и накоплению отложений, содержащих холестерин. Приток крови к сердцу уменьшается. Сердце страдает.

Хронический стресс, депрессия связаны с хронически повышенным уровнем гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Эти гормоны оказывают множество воздействий на мозг и органы тела. Они напрямую воздействуют на сердечную мышцу и приводят к сердечной недостаточности. Также повышают уровень сахара, инсулина и холестерина в крови, способствуя атеросклерозу коронарных артерий. Более того, гормоны стресса переводят организм в режим гипермобилизации – реакции «бей или убегай», отвлекая метаболизм от необходимого восстановления поврежденной сердечной ткани.

Наследственность. Появляется все больше доказательств того, что у некоторых людей, страдающих депрессией, есть вариации в двух генах, повышающих риск сердечного приступа. Гены также влияют на многие аспекты функционирования мозга. Сосуществование этих двух распространенных генных мутаций может повышать риск у некоторых людей как депрессии, так и сердечных заболеваний.