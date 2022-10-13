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4 минуты назад

Врач опровергла миф, что надетая шапка спасает от гриппа

Москва24

Редко когда не надетая шапка может сильно повлиять на здоровье, заявила врач-оториноларинголог и фониатр Светлана Марнова. По ее словам, в обычных условиях отсутствие головного убора совсем не влияет на заболеваемость.

Врач опровергла миф, что надетая шапка спасает от гриппа
Фото: m24.rum24.ru

"Если на улице сильный холодный ветер зимой, а вы вышли из душа прямо на улицу – может возникнуть воспаление барабанной перепонки, или мирингит", – отметила Марнова в разговоре с "Газетой.ру".

Она подчеркнула, что человек не может заболеть из-за отсутствия какого-либо предмета одежды – на это влияет переохлаждение. Из-за него организм человека становится слабее и сильнее воспринимает вирусные инфекции.

Марнова порекомендовала сделать так, чтобы тело всегда было теплым. По ее мнению, в этом может помочь закаливание, способное подготовить организм к перепадам температур. Человек сможет меньше заболевать, если он будет постепенно и осознанно подходить к холодам, заключила оториноларинголог.

Ранее врач-педиатр клиники Docdeti Екатерина Кирюшина рассказала, что польза от шапки слишком переоценена. Она подчеркнула, что риск подхватить болезнь сокращают вовремя сделанные прививки, а не ношение головного убора. Также врач утверждает, что родители обязаны научить детей не игнорировать сигналы своего организма.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13102022/511120?utm_source=CopyBuf

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