Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Врач: каждый третий россиянин близорук

Вести Подмосковья

В век компьютерных технологий и развития всевозможных гаджетов в последнее десятилетие возросла и нагрузка на зрение человека. В России близорукостью страдает каждый третий-четвертый взрослый житель. Об этом рассказали сегодня «РИА Новости», побеседовав с директором НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, академиком РАН Владимиром Нероевым.

Врач: каждый третий россиянин близорук
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Поскольку более 80% информации человек получает с помощью зрения, потеря или снижение способности видеть имеет огромное значение. В век компьютерных технологий это особенно актуально.

Но факты неутешительны: близорукостью страдает все больше людей. Как уточняет эксперт, частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы - почти 50%. Это происходит потому, что зрительная нагрузка школьника уже соизмерима со зрительной нагрузкой взрослого человека. Поэтому заботиться о своем зрении нужно начинать в раннем возрасте.

«Важно правильно питаться, соблюдать режим зрительной нагрузки, то есть, работая за компьютером, делать перерыв каждые 1,5 часа и ежедневно выполняйте гимнастику для глаз, а также проходить диспансеризацию», - заявил Владимир Нероев.

ЗОЖ,Минздрав РФ,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители