Врач: каждый третий россиянин близорук

В век компьютерных технологий и развития всевозможных гаджетов в последнее десятилетие возросла и нагрузка на зрение человека. В России близорукостью страдает каждый третий-четвертый взрослый житель. Об этом рассказали сегодня «РИА Новости», побеседовав с директором НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, академиком РАН Владимиром Нероевым.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Поскольку более 80% информации человек получает с помощью зрения, потеря или снижение способности видеть имеет огромное значение. В век компьютерных технологий это особенно актуально.

Но факты неутешительны: близорукостью страдает все больше людей. Как уточняет эксперт, частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы - почти 50%. Это происходит потому, что зрительная нагрузка школьника уже соизмерима со зрительной нагрузкой взрослого человека. Поэтому заботиться о своем зрении нужно начинать в раннем возрасте.