Врач-невролог Анастасия Прищепина дала советы, как бороться с хронической усталостью, если до отпуска еще далеко.

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По словам врача, из доказанных в отношении устранения усталости биологически активных веществ и витаминов зарекомендовали себя: витамин D, Омега-3, цинк, витамины группы В, коэнзим Q10 (идебенон).

При первых признаках усталости нужно проанализировать свой распорядок дня, количество и качество сна. Стоит найти возможность для отдыха и расслабления в течение дня, изменить рацион питания. Рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и дыхательными практиками. После рабочего дня нужно переключаться на другие активности: кино, выставки, концерты.

Эксперт также посоветовала больше времени проводить с близкими людьми, заряжаться положительными эмоциями.