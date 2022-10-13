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45 минут назад

К каким опасным болезням приводит выгорание на работе

Ferra.ru

О выгорании вы наверняка слышали много раз. Возможно, даже лично сталкивались с ним. Но знали ли вы, что оно может также привести к опасным заболеваниям?

К каким опасным болезням приводит выгорание на работе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда люди сталкиваются с чем-то действительно серьёзным вроде сердечного приступа или инсульта, они обычно вспоминают всё, что происходило до этого, и осознают, что находились в сильном стрессе. Но заранее о том, что подобное может произойти, эти люди не задумываются.

Стресс возникает по многим причинам. Специалисты отмечают, что в последние годы значительно большую роль стал играть такой фактор, как выгорание на работе.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения отнесла выгорание к профессиональному явлению, которое возникает из-за хронического стресса на рабочем месте, когда с этим стрессом не удалось справиться.

Согласно исследованию, опубликованному в 2017 году в PLOS ONE, выгорание на работе может быть связано со многими проблемами со здоровьем. В том числе с ишемической болезнью сердца, повышенным холестерином, диабетом второго типа, бессонницей, депрессией.

Ещё выгорание приводит к недосыпу, чрезмерному употреблению алкоголя, курению. Всё это в дальнейшем вызывает атеросклероз, а он - инфаркт или инсульт.

Первый шаг в борьбе с выгоранием - вести здоровый образ жизни. Это хороший сон, здоровое питание, оптимальная физическая активность, употребление достаточного количества воды, наличие увлечений, кроме работы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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