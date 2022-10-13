Диетолог рассказала, кому опасно есть цитрусовые

Людям, склонным к аллергии, а также при непереносимости не следует употреблять цитрусовые. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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"Безусловно, цитрусовые противопоказаны аллергикам, которые активно реагируют на такие продукты. Может быть кожная реакция или изменение дыхательных функций – вплоть до анафилактического шока", – объясняет специалист.

Кроме того, цитрусовые не стоит есть людям с аспириновой бронхиальной астмой, которая характеризуется гиперчувствительностью к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным средствам. Такие фрукты будут поддерживать воспаление и вызвать астматические приступы, отмечает врач.

"Аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Салициловая кислота находится в цитрусовых, в мандаринах, апельсинах в частности, и это провоцирует аллергическую реакцию в виде расширения капилляров, особенно в бронхиальном дереве, и бронхоспазм".

При скрытой непереносимости также лучше исключить цитрусовые. Они могут привести к аутоиммунным заболеваниям, кожным высыпаниям, когнитивной дисфункции и переходу любых имеющихся недугов в категорию хронических, предупреждает Королева.

Определить, если ли у конкретного человека скрытая непереносимость, поможет специальный анализ, добавила она. Остальным людям цитрусовые можно и даже нужно употреблять, говорит врач.

"В их составе огромное количество витамина C и флавоноидов, которые помогают поддерживать иммунитет и регулируют липидный профиль организма, снижая уровень плохого холестерина", – заключила эксперт.