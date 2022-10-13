Уролог перечислил показания к операции на пенисе

Показаниями к операции на пенисе могут быть различные заболевания — от нарушения потенции до рака, рассказал уролог-андролог Александр Лубенников. «Ленте.ру» он перечислил мужские проблемы, ведущие в хирургический кабинет.

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Большинство операций на пенисе проводят по медицинским показаниям, но существует процедура, которую делают по религиозным воззрениям. Это обрезание, пояснил Лубенников.

Если говорить о проблемах с мужским здоровьем, то показанием к операции является сужение крайней плоти, когда не открывается головка, а также избыточная крайняя плоть, когда кожа свисает как хоботок, пояснил уролог-андролог.

Проблемы мужчине может создавать короткая уздечка полового члена, а также его недостаточная длина и толщина. Эти факторы также являются поводом к хирургическому вмешательству. По словам Лубенникова, хирурги также могут исправить ситуацию, когда у мужчины нарушена потенция, половой акт слишком короткий и длится менее минуты.

Случается, что мужчина получает травму в самом болезненном месте, например, перелом. Тогда его пенис также восстанавливают хирурги, к примеру, пересаживают кожу, добавил уролог-андролог.

Случается, что из-за рака половой член приходится удалять. При этом хирурги создают неофаллос из кожно-мышечного лоскута после ампутации полового члена. Ту же процедуру проводят после травматической ампутации пениса.