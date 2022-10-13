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34 минуты назад

Остеопат Терновой: бег по утрам смертельно опасен для здоровья

Газета.Ru

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал, что интенсивный бег опасен для здоровья, он может стать причиной внезапной смерти. Об этом сообщает URA.RU.

Остеопат назвал бег смертельно опасным видом спорта
Фото: PexelsPexels

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — рассказал Терновой.

Он добавил, что лучше всего в качестве ежедневных спортивных нагрузок выбирать ходьбу.

Ранее хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян рассказал, что тем, у кого проблемы с венами на ногах, нужно особенно ответственно относиться к покупке обуви.

По словам эксперта, неправильный выбор этого элемента гардероба может спровоцировать или усугубить течение варикозной болезни. Именно поэтому людям, страдающим от такой патологии, ни в коем случае нельзя носить туфли на высоких каблуках.

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