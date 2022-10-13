Остеопат назвал бег смертельно опасным видом спорта

«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы. Плюс, в условиях города это все чревато для легких и вообще не очень полезно. Потому что там плохой атмосферный воздух. Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нем я не знаю. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — рассказал Терновой.