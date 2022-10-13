Бизнес-коуч рассказала, как справиться со стрессом на работе

Для достижения спокойствия на стрессовой работе нужно позаботиться о себе и найти внутреннюю опору. Об этом "Газете.ру" рассказала бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN Катерина Акман.

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По ее словам, в нынешних обстоятельствах характерны три модели поведения: проявление агрессии, хаотичные действия без результата, апатия. Акман отметила, что справиться со стрессом помогут дыхательные практики, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.

Бизнес-коуч рекомендовала принимать витамины, заниматься спортом. Эксперт посоветовала составить список дел, которые приносят удовольствие, и выполнять их.

Акман также отметила важность окружения.

"Нужно контактировать только с теми, кто вас наполняет позитивом, и сократить общение с "токсичными" людьми, забирающими энергию. Также можно развить навык, который поможет справиться с тревогой самостоятельно. Например, связанный с психологией, коучингом или творчеством", – подчеркнула эксперт.

Акман посоветовала подумать о своих ценностях и предназначении. По ее словам, после ответов на вопросы "Какой личностью я хочу быть?", "Что для меня важно?", "Какие мои качества могут быть полезны не только мне, но и окружающим?" человек сможет поддерживать не только себя, но и других.