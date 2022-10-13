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34 минуты назад

Врач рассказала, как сохранить зрение

Don24.ruиещё 1

Сегодня отмечают Всемирный день зрения. В последние годы от офтальмологических заболеваний все чаще страдают не только пожилые люди, но и дети. Как сохранить здоровье глаз в эпоху гаджетов, рассказала заведующая офтальмологическим отделением РостГМУ, руководитель Центра микрохирургии глаза им. К.Х. Орлова Инна Тарпанова.

Врач рассказала, как сохранить зрение
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Дети должны начинать знакомство с гаджетами как можно позже. Ребенок в возрасте четырех-пяти лет не должен находиться перед экраном более 10 минут в день. По мере взросления временной промежуток можно немного увеличить. Так, примерно с 15 лет подростки могут проводить за экраном один-два часа в день. При этом важно постоянно делать перерывы», – пояснила эксперт.

Она добавила, что взрослым при работе за компьютером нужно следовать правилу «20-20-20»: через каждые 20 минут делать перерыв и 20 секунд смотреть вдаль на 20 футов (6 м). При возможности, не стоит проводить у монитора больше шести часов в день.

При ухудшении зрения, появлении чувства сухости в глазах Инна Тарпанова посоветовала не тянуть с визитом к врачу.

«При своевременном обращении к специалистам многие офтальмологические заболевания успешно лечатся. К примеру, детям с прогрессирующей близорукостью назначают медикаментозные и аппаратные методы лечения, проводят операцию, укрепляющую задний полюс глаза, – склеропластику. А после 18 лет улучшить зрение можно лазерной операцией или заменой хрусталика», – пояснила доктор.

Для профилактики заболеваний глаз она посоветовала:

  • сбалансированно питаться,
  • вести здоровый образ жизни,
  • отказаться от курения и алкоголя,
  • заниматься спортом,
  • чаще гулять на свежем воздухе,
  • делать массаж шейно-воротниковой зоны,
  • применять контрастный душ.

«При ухудшении зрения категорически нельзя самостоятельно подбирать себе очки или линзы, нужно обратиться к оптометристу или офтальмологу. Неправильно подобранные стекла или неверно определенное межзрачковое расстояние могут повлечь астенопические жалобы: усталость и тяжесть в глазах, головную боль», – напомнила врач.

ЗОЖ,
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