Врач рассказала, как сохранить зрение

«Дети должны начинать знакомство с гаджетами как можно позже. Ребенок в возрасте четырех-пяти лет не должен находиться перед экраном более 10 минут в день. По мере взросления временной промежуток можно немного увеличить. Так, примерно с 15 лет подростки могут проводить за экраном один-два часа в день. При этом важно постоянно делать перерывы», – пояснила эксперт.