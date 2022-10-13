Врач рассказала, как сохранить зрение

Сегодня отмечают Всемирный день зрения. В последние годы от офтальмологических заболеваний все чаще страдают не только пожилые люди, но и дети. Как сохранить здоровье глаз в эпоху гаджетов, рассказала заведующая офтальмологическим отделением РостГМУ, руководитель Центра микрохирургии глаза им. К.Х. Орлова Инна Тарпанова.
«Дети должны начинать знакомство с гаджетами как можно позже. Ребенок в возрасте четырех-пяти лет не должен находиться перед экраном более 10 минут в день. По мере взросления временной промежуток можно немного увеличить. Так, примерно с 15 лет подростки могут проводить за экраном один-два часа в день. При этом важно постоянно делать перерывы», – пояснила эксперт.
Она добавила, что взрослым при работе за компьютером нужно следовать правилу «20-20-20»: через каждые 20 минут делать перерыв и 20 секунд смотреть вдаль на 20 футов (6 м). При возможности, не стоит проводить у монитора больше шести часов в день.
При ухудшении зрения, появлении чувства сухости в глазах Инна Тарпанова посоветовала не тянуть с визитом к врачу.
«При своевременном обращении к специалистам многие офтальмологические заболевания успешно лечатся. К примеру, детям с прогрессирующей близорукостью назначают медикаментозные и аппаратные методы лечения, проводят операцию, укрепляющую задний полюс глаза, – склеропластику. А после 18 лет улучшить зрение можно лазерной операцией или заменой хрусталика», – пояснила доктор.
Для профилактики заболеваний глаз она посоветовала:
«При ухудшении зрения категорически нельзя самостоятельно подбирать себе очки или линзы, нужно обратиться к оптометристу или офтальмологу. Неправильно подобранные стекла или неверно определенное межзрачковое расстояние могут повлечь астенопические жалобы: усталость и тяжесть в глазах, головную боль», – напомнила врач.