Хирург назвал самую вредную привычку

Малоподвижный образ жизни может привести к катастрофическим последствиям для здоровья человека. Нарушается обмен веществ, страдают сердце и сосуды, портится осанка, появляются хронические заболевания. Какая привычка вредит организму не меньше, чем курение, читайте в нашей новости.

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Хирург Марк Гадзиян уверен, что привычка сидеть нога на ногу — одна из самых вредных. Если просидеть в такой позе в течение часа, то это может сократить продолжительность жизни на две минуты.

Для женщин малоподвижность также чревата ожирением бедер и целлюлитом, для мужчин — заболеваниями простаты, сообщает «Доктор Питер».