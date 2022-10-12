Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Хирург назвал привычку, которая вредит организму не меньше курения

Letidor.ru

Малоподвижный образ жизни может привести к катастрофическим последствиям для здоровья человека. Нарушается обмен веществ, страдают сердце и сосуды, портится осанка, появляются хронические заболевания. Какая привычка вредит организму не меньше, чем курение, читайте в нашей новости.

Хирург назвал самую вредную привычку
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Хирург Марк Гадзиян уверен, что привычка сидеть нога на ногу — одна из самых вредных. Если просидеть в такой позе в течение часа, то это может сократить продолжительность жизни на две минуты.

Для женщин малоподвижность также чревата ожирением бедер и целлюлитом, для мужчин — заболеваниями простаты, сообщает «Доктор Питер».

Ранее «Летидор» писал о том, что врач рассказала, какие привычки вредят поджелудочной железе.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители