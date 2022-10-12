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1 час назад

Три признака избытка опасного висцерального жира в организме

Мира Маркина

Избыток жира вреден для здоровья. Но знаете ли вы, что он может стать причиной гибели организма? Какой жир медики называют “невидимым убийцей” и можно ли определить его наличие самостоятельно, расскажет “Рамблер”.

Три признака избытка опасного висцерального жира в организме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подкожный жир становится причиной внешней полноты. Висцеральный – обвивается вокруг органов, провоцируя серьезные проблемы с сердцем, желудком, почками, поджелудочной железой. Этот жир может стать причиной диабета и некоторых хронических заболеваний, онкологии, инсульта. Поэтому его считают наиболее опасным. Поскольку увидеть висцеральный жир, почувствовать или потрогать невозможно, человек может и не догадываться о нависшей над ними опасности.

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Какие факторы способствуют накоплению висцерального жира:

  • Чрезмерное потребление алкоголя. Ученые изучили, как он влияет на жиросжигание. Они пришли к выводу: алкоголь подавляет сжигание жира, а избыточные калории, получаемые с напитками, откладываются в виде жира на животе (отсюда “пивной живот”).
  • Дисбаланс микробиомы кишечника. Исследования показали, что микробиом кишечника людей с избыточным весом содержит специфические бактерии, из-за которых организм получает из поглощаемой пищи больше калорий (по сравнению с людьми с нормальным весом).
  • Стресс. Выброс кортизола, также известного как “гормон стресса”, может привести к увеличению веса, а также процента висцерального жира в организме.
  • Ожирение. Люди, имеющие лишний вес, чаще всего сталкиваются и с проблемой накопления висцерального жира. Кроме того, пожилые люди и женщины в постменопаузе также подвергаются большему риску.

Три признака, по которым можно заподозрить абдоминальное ожирение:

  1. обхват талии 76 см и более у женщин и 101 см и более у мужчин указывает на избыток висцерального жира:
  2. индекс массы тела 30 и больше;
  3. повышение уровня сахара в крови.

Что касается последнего пункта – избыток висцерального жира может привести к резистентности к инсулину, когда тело перестает эффективно перерабатывать сахар. Глюкоза не проникает в ткани, организм отвечает на это выбросом инсулина. Такой режим нарушает нормальную работу поджелудочной железы и негативно влияет на метаболизм.

Методы диагностики

Доктор Брайан Фишер, директор Evergreen Life и врач общей практики, рекомендует мужчина ежегодно контролировать уровень гормона эстрадиола. Для этого нужно сдать анализ крови. Высокий уровень эстрадиола у мужчин является показателем наличия абдоминального жира, метаболического синдрома, липидных нарушений, гипертензии и непереносимости глюкозы.

Метод диагностики, который считается самым точным – это компьютерная томография или МРТ. Однако он остается дорогостоящим, доступным не каждому. Поэтому для первичной оценки наличия в организме висцерального жира Фишер рекомендовал простой тест.

Как связаны прохладительные напитки и ожирение

Нужно встать и вытянуться во весь рост. Затем найти и измерить самую узкую часть талии – обычно она находится прямо над пупком. После измерьте самую широкую часть ягодиц или бедер. Разделите окружность талии на окружность бедер. Результат, который вы получите, — это их соотношение.

В отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2008 год цитируется исследование 2001 года. Согласно ему, если соотношение талии и бедер более 0,85 для женщин и 0,90 для мужчин, то у них наблюдается абдоминальное ожирение.

Еще один метод – весы с биоимпедансным анализом. Когда вы наступаете на них, через тело проходит небольшой заряд тока. Датчики весов измеряют количество сопротивления жира в организме. Но опять же, этот метод связан в денежными тратами, хотя в некоторых кабинетах эндокринологов есть подобные устройства.

ЗОЖ,Брайан Фишер,ВОЗ,
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