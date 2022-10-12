Как конфликты влияют на физическое здоровье

Любые конфликты, даже самые небольшие, негативно влияют как на наше психическое, так и на наше физическое здоровье. Об этом рассказала врач Центра микрохирургии глаза Наталья Коваль.

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В момент конфликта выделяются определенные гормоны коры надпочечников — норадреналин, адреналин, кортизон. При их переизбытке повышается уровень артериального давления, происходит спазм сосудов, ускоряется метаболизм.

В стрессовых ситуациях особенно страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, перепады артериального давления могут нарушать кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва. Это может вызвать резкую потерю зрения.

Особенно чувствительны к перепадам артериального давления люди, страдающие глаукомой.

Также врачи отмечают, что стресс отрицательно сказывается на иммунной системе человека и он чаще заражается вирусными заболеваниями, передает МИР 24.