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4 часа назад

Врач Коваль рассказала, как конфликты влияют на физическое здоровье

Вечерняя Москва

Любые конфликты, даже самые небольшие, негативно влияют как на наше психическое, так и на наше физическое здоровье. Об этом рассказала врач Центра микрохирургии глаза Наталья Коваль.

Как конфликты влияют на физическое здоровье
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В момент конфликта выделяются определенные гормоны коры надпочечников — норадреналин, адреналин, кортизон. При их переизбытке повышается уровень артериального давления, происходит спазм сосудов, ускоряется метаболизм.

В стрессовых ситуациях особенно страдает сердечно-сосудистая система. Кроме того, перепады артериального давления могут нарушать кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва. Это может вызвать резкую потерю зрения.

Особенно чувствительны к перепадам артериального давления люди, страдающие глаукомой.

Также врачи отмечают, что стресс отрицательно сказывается на иммунной системе человека и он чаще заражается вирусными заболеваниями, передает МИР 24.

Иногда устоявшиеся стереотипы мешают реализоваться, увидеть новые возможности, посмотреть на происходящее со стороны. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве», почему важно сохранять критический взгляд и свежесть восприятия.

ЗОЖ,Наталья Коваль,
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