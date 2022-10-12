Зависимость или миф: кардиолог рассказала о привычке к кофе

Кардиолог-гемостазиолог Зарина Упина рассказала, является ли привычка пить кофе зависимостью.
Медик уверяет: популярная кофейная зависимость - это не больше, чем распиаренный миф. На самом деле отказаться от кофе не так сложно:
"Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что действительно вызывает небольшую зависимость. Однако эффект его отмены длится всего день или два".
Зарина Упина уточнила, что кофе не выводит лишнюю жидкость из организма и, как следствие, не способствует долгосрочному сбросу веса и не помогает протрезветь, как принято думать.
Ещё один распространённый миф - запрет употребления кофеина беременным женщинам. Выпить любимый напиток, находясь в положении, можно. Однако стоит сократить его потребление до 200 мл в сутки, пишет "РГ".