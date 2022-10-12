Врач опровергла миф о вреде привычки запивать пищу водой

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила об ошибочности распространенного убеждения в том, что запивать еду водой вредно. По ее словам, такая привычка, наоборот, помогает пищеварению.

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Как отметила медик, выпитая жидкость не мешает процессу пищеварения, поэтому переживать о том, что вода "разбавит" пищеварительные соки, не стоит. Она объяснила, что организм регулирует их количество, поэтому, если человек здоров, их будет достаточно для расщепления и усвоения еды, передает издание "Известия".

"Если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Водный баланс очень важен для всего организма. Поступающая жидкость помогает расщеплять пищу, чтобы наше тело могло усваивать питательные вещества", – цитирует СМИ Кашух.

Она добавила, что не следует ограничивать себя в употреблении воды во время трапезы из-за предубеждений, что она может навредить. При недостаточном количестве жидкости может возникнуть запор.