Раскрыты доступные всем способы сохранить психическое здоровье

Доступные всем способы сохранить психическое здоровье раскрыты в официальном Telegram-канале Минздрава России . Снизить тревогу в первую очередь помогают умеренные физические нагрузки, например, — езда на велосипеде, плавание и йога. Кроме того, в ведомстве рекомендовали найти хобби.

Кроме того, для сохранения психического здороья следует ограничить потребление негативной информации в интернете и СМИ. Так, просматривать соцсети и сайты рекомендуется не чаще двух раз в день: утром и вечером не позднее 18:00. Полезно и планирование дня с помощью метода «маленьких шагов», когда большая и сложная задача разбивается на несколько частей.