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41 минуту назад

Раскрыты доступные всем способы сохранить психическое здоровье

Мослента

Доступные всем способы сохранить психическое здоровье раскрыты в официальном Telegram-канале Минздрава России. Снизить тревогу в первую очередь помогают умеренные физические нагрузки, например, — езда на велосипеде, плавание и йога. Кроме того, в ведомстве рекомендовали найти хобби.

Раскрыты доступные всем способы сохранить психическое здоровье
Фото: МослентаМослента

«Полезно проявлять заботу о других — волонтерство и помощь одиноким соседям помогают справиться с собственным беспокойством», — рекомендует Минздрав еще один доступный способ.

Кроме того, для сохранения психического здороья следует ограничить потребление негативной информации в интернете и СМИ. Так, просматривать соцсети и сайты рекомендуется не чаще двух раз в день: утром и вечером не позднее 18:00. Полезно и планирование дня с помощью метода «маленьких шагов», когда большая и сложная задача разбивается на несколько частей.

При дискомфорте и продолжительной тревоге надо записаться на прием к специалисту для подбора лечения, отметили в Минздраве.

ЗОЖ,Минздрав РФ,
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