Как организм подает сигнал бедствия

Почему тянет на мучное, сладкое и соленое? Нутрициологи утверждают, что постоянное желание закусить чем-нибудь сладким, соленым или выпечкой может быть сигналом о недостатке важных микроэлементов в рационе.

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Таким образом организм пытается восполнить их острую нехватку. Но ошибки в выборе продуктов чреваты ожирением и другими проблемами со здоровьем.

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ВМЕСТО ТОРТИКА - ОРЕХИ

Тяга к сладкому часто наблюдается во время стресса. Так называемый ночной жор, заедание стресса печеньками и пирожными, постоянные мелкие перекусы свидетельствуют о серьезной нагрузке на нервную систему. И, конечно, все эти вредные привычки ведут к накоплению лишнего веса, а порой к появлению диабета II типа.

Нервной системе явно не хватает магния. Этот микроэлемент действует на нервную систему успокаивающе, снижает тревожность. Магний также участвует в работе дофаминовых центров - центров удовольствия. О недостатке магния в организме могут говорить бессонница, повышение артериального давления, раздражительность и плохое состояние зубов.

Магний содержится в орехах. Особенно много его в миндале и кешью. Также магния довольно много в какао. Только выбирайте натуральный темный порошок без сахара, а не новомодные смеси. В конце концов, можно купить витамины с магнием в аптеке.

Снизить тревожность помогает также сам процесс жевания. Но чтобы не травмировать окружающих своей мимикой, диетологи советуют нарезать морковку кружочками (так ее удобно брать с собой на работу для перекусов и хранить в холодильнике) и жевать ее время от времени. И жевательным мышцам полезная нагрузка, и организму - витамины, и никаких лишних калорий!

ВМЕСТО БУЛКИ – КАЛЬМАРЫ

Недостаток хрома в организме толкает людей на употребление выпечки. Этот микроэлемент участвует в образовании рецепторов на наших клетках. Без хрома глюкоза, питание для мышц, не доходит до адресата. Поэтому организм настоятельно требует булочку. Но хром содержится в морепродуктах. Так что время от времени нам, пусть и далеко живущим от моря, нужно есть кальмары и креветки.

ВМЕСТО СУХАРИКОВ – МИНЕРАЛКА

Люди, активно занимающиеся спортом, и те, чья работа связана с физическим трудом, часто замечают за собой тягу к соленому. Например, к хрустящим соленым сухарикам. Однако подобная мусорная еда, как и избыток соли в рационе, вредна для организма. На самом деле все просто: соль выходит с потом. Нужно восполнять микроэлементы, но с умом.

Лучше всего брать с собой на тренировку бутылку негазированной минеральной воды (в ней достаточно хлорида натрия) и каждые 15 минут делать по большому глотку.

ВМЕСТО ПЕРЦА – МОРСКАЯ КАПУСТА

С возрастом у многих людей ухудшается работа щитовидной железы. Гипотиреоз может сигнализировать о начале недомогания сильной тягой к жгучему перцу. Капсаицин, содержащийся в перце чили, огоньке и других острых перцах, ускоряет метаболизм, который как раз замедлился из-за недостатка гормонов щитовидной железы. Заметив, что постоянно тянет на острые блюда, стоит сходить к врачу проверить щитовидку.