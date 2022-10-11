Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Какие продукты могут спровоцировать аллергию желудка?

Вести Подмосковья

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что целая группа заболеваний желудочно-кишечного тракта имеет аллергическое происхождение. К примеру, эозинофильный эзофагит (аллергическое воспаление пищевода), эозинофильный гастрит, эозинофильный энтерит в кишечнике. Подробнее сообщают «Дни.ру».

Какие продукты могут спровоцировать аллергию желудка?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В подобных случаях надо соблюдать диету, из которой на время следует убрать 6 продуктов – молоко, пшеница, соя, яйца, орехи, рыба, морепродукты. По мнению Вялова, данные продукты исключаются все вместе, но затем вводятся в рацион по одному, чтобы проверить, что конкретно провоцирует аллергию.

«Скорее всего, это какая-то одна группа продуктов. Именно ее нужно исключить, а остальные пять кушайте на здоровье!», – сказал врач.

Он также добавил, что этот метод позволяет избежать постоянного приема лекарств, которые могут быть небезопасны. Отказавшись от определенного продукта, многие пациенты чувствуют себя лучше уже на второй месяц. У них выявляются положительные изменения в тканях слизистой оболочки пищевода. При такой динамике, безусловно, не стоит забывать о лечении самого органа, поэтому помощь специалиста необходима.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители