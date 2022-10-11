Какие продукты могут спровоцировать аллергию желудка?

В подобных случаях надо соблюдать диету, из которой на время следует убрать 6 продуктов – молоко, пшеница, соя, яйца, орехи, рыба, морепродукты. По мнению Вялова, данные продукты исключаются все вместе, но затем вводятся в рацион по одному, чтобы проверить, что конкретно провоцирует аллергию.

«Скорее всего, это какая-то одна группа продуктов. Именно ее нужно исключить, а остальные пять кушайте на здоровье!», – сказал врач.

Он также добавил, что этот метод позволяет избежать постоянного приема лекарств, которые могут быть небезопасны. Отказавшись от определенного продукта, многие пациенты чувствуют себя лучше уже на второй месяц. У них выявляются положительные изменения в тканях слизистой оболочки пищевода. При такой динамике, безусловно, не стоит забывать о лечении самого органа, поэтому помощь специалиста необходима.