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3 часа назад

Косметолог Соколова рассказала, как мужчинам старше 30 лет ухаживать за кожей лица

Вечерняя Москва

С возрастом потребности кожи могут меняться, на них необходимо ориентироваться при выборе средства по уходу для лица. Мужчинам после 30 лет косметический джентльменский набор имеет смысл пополнить первым антивозрастным кремом или гелем. Такой совет дала врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

Как мужчинам старше 30 лет ухаживать за кожей лица
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Антивозрастной крем в этом возрасте может заменить средство после бритья. На упаковке должна стоять пометка «против первых признаков старения» или «против первых морщин».

Она добавила, что в составе антивозрастного крема для этой возрастной категории основной акцент сделан на антиоксиданты. Такая косметика предупреждает возрастные изменения кожи, снижают ее чувствительность, передает РИАМО.

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