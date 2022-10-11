Как мужчинам старше 30 лет ухаживать за кожей лица

С возрастом потребности кожи могут меняться, на них необходимо ориентироваться при выборе средства по уходу для лица. Мужчинам после 30 лет косметический джентльменский набор имеет смысл пополнить первым антивозрастным кремом или гелем. Такой совет дала врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Антивозрастной крем в этом возрасте может заменить средство после бритья. На упаковке должна стоять пометка «против первых признаков старения» или «против первых морщин».