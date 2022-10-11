Сомнолог объяснил, как трекеры сна могут навредить здоровью

Качественный сон необходим для здоровья. Контролировать этот процесс и давать советы по его улучшению помогают специальные трекеры. Однако их использование может не только не принести пользу, но и навредить. Почему этот гаджет вместо нормализации сна иногда способствует развитию бессонницы, рассказываем вместе с экспертом.

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Обратный эффект

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Трекеры помогают следить за продолжительностью и качеством сна. Однако на деле они сильно влияют на отдых, так как пользователь постоянно оценивает полученные данные. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин.

Многим людям трекер помогает оценить, насколько сон важен для общего качества жизни.

"Они могут пересмотреть свой привычный график и занятия, начать выделять на сон больше времени. Или создать более подходящие для глубокого сна условия: заменить матрас, купить ортопедическую подушку и так далее", – отметил врач.

Иначе дело обстоит у тех, кто привык больше опираться на правила, чем на собственные ощущения. В их случае трекер может навредить качеству сна, предупреждает Дуйкин.

"Человек расстраивается, когда гаджет показывает, что сон длился менее стандартно рекомендуемых восьми часов. Или если фазы глубокого сна продолжались недостаточно долго. Зацикливается на том, что "спит неправильно". И даже если раньше проблем со сном не было, они начинаются".

Невозможность добиться идеального сна рискует обернуться "трекерной бессонницей", которая сопровождается тревожными состояниями и нервной астенией. В зоне риска – настороженные, ранимые, доверчивые и чрезмерно дотошные люди.

Сомнительные показатели

В научной среде достоверность данных трекеров вызывает много вопросов. Они не относятся к медицинскому оборудованию, поэтому не проходят строгий контроль и калибровку.

Трекеры с одним датчиком, которые отслеживают движения тела, точно способны определить, спал человек или нет. К таким, например, относятся актиграфы, сказал Дуйкин.

"Но мне как специалисту непонятно, как такие датчики могут разграничить фазы сна. Да еще и придумать новую их интерпретацию в виде light sleep (поверхностный сон. – Прим. ред.) и deep sleep (глубокий сон. – Прим. ред.). То есть разделив фазы сна на две, тогда как их четыре: дремота, вторая базовая фаза, глубокий сон и стадия сновидений REM-сон", – отметил врач.

Есть трекеры, которые отслеживают сразу несколько параметров: пульс, уровень насыщения крови кислородом, движение и так далее. Однако научных исследований, которые подтверждают достоверность получаемых данных, нет, подчеркнул Дуйкин. Возможно, в будущем появится трекер, способный оценить качество сна наравне с медицинской апробированной аппаратурой.

Сам себе трекер

Вместо того чтобы верить "сухим" показателям гаджетов, лучше опираться на встроенную чувствительность нашего организма. Возможно, даже не стоит фокусироваться именно на сне, отметил врач. Лучше начать с более общего телесного плана: понаблюдайте, как себя чувствуете в течение дня и ночи, какие физические ощущения испытываете.

"Можно начать вести дневник телесных ощущений. В итоге это позволит увидеть объемную картинку, как организована ваша жизнь. Тогда понимание как ее улучшить придет само".

К примеру, у человека может быть плохой сон из-за постоянного спазма в шейном отделе и головной боли, которые возникают из-за сидячей работы. Если эти симптомы не проходят к вечеру, даже во сне организм полностью не расслабляется.