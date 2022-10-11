Как силовые нагрузки влияют на продолжительность жизни?

Положительная роль аэробных физических нагрузок для профилактики большинства возраст-ассоциированных заболеваний многократно доказана. Однако новые исследования показывают, что у пожилых людей, которые регулярно занимаются тяжёлой атлетикой, также наблюдается значительное снижение риска преждевременной смертности от всех причин.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Исследование охватило почти 100 000 взрослых в возрасте 55-74 лет. Только около четверти (23%) сообщили о каких-либо занятиях тяжёлой атлетикой в течение предыдущих 12 месяцев, и ещё меньше (16%) сообщили о регулярных занятиях тяжёлой атлетикой от одного до шести раз в неделю.

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За период наблюдения (в среднем, около 9 лет) произошло 28 477 смертей. У тех, кто занимался тяжёлой атлетикой, риск комбинированной смертности от всех причин был на 9% ниже после корректировки на любую умеренную или интенсивную физическую активность.

У взрослых, которые выполняли рекомендации по аэробной активности, но не поднимали тяжести, риск смертности от всех причин был на 32% ниже, в то время как у тех, кто также сообщал о тяжёлой атлетике 1-2 раза в неделю в дополнение к аэробной активности, риск смерти был на 41% ниже, по сравнению с взрослыми, которые не практиковали любые физические нагрузки.

«Новый вывод нашего исследования заключается в том, что тяжёлая атлетика независимо связана с более низкой смертностью от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от аэробной активности», — сказала первый автор Джессика Горзелиц, в интервью Medscape Medical News.

При силовых нагрузках «мышцам приходится перенаправлять больше кровотока, сердце работает сильнее, лёгкие дышат чаще, и, когда мышцы работают таким образом, могут быть и другие общесистемные адаптации», — сказала она.

Кроме того, по словам Горзелиц, социальные аспекты могут сыграть свою роль:

«В отличие от упражнений по укреплению мышц, которые можно выполнять в домашних условиях, тяжёлой атлетикой обычно приходится заниматься в общественных центрах, и, учитывая, что это пожилое взрослое население, такое социальное взаимодействие может быть очень важным для предотвращения изоляции».