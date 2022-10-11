Ревматолог Депздрава Москвы рассказала, кому нельзя пить пиво

— Если мы говорим про пациента с подагрой, то ему следует исключить из рациона пиво, красное мясо, особенно свинину и вообще жирные сорта красного мяса. Нужно употреблять белое мясо с ограничением объема до 200 граммов в сутки. Доказанным продуктом, который снижает уровень мочевой кислоты, является вишня. Самое правильное — это свежий продукт или свежеразмороженный, и термическая обработка — чем она меньше, тем больше полезных веществ остается в ягоде, — рассказала Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».