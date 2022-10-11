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1 час назад

Главный ревматолог Депздрава Москвы рассказала, кому нельзя пить пиво

Вечерняя Москва

Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева сообщила, что пиво нельзя пить людям, которые больны подагрой. По ее словам, пациентам с нарушением метаболизма также нельзя есть красное мясо, особенно вредна свинина.

Ревматолог Депздрава Москвы рассказала, кому нельзя пить пиво
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач отметила, что при наличии данного заболевания необходимо есть свежую вишню.

— Если мы говорим про пациента с подагрой, то ему следует исключить из рациона пиво, красное мясо, особенно свинину и вообще жирные сорта красного мяса. Нужно употреблять белое мясо с ограничением объема до 200 граммов в сутки. Доказанным продуктом, который снижает уровень мочевой кислоты, является вишня. Самое правильное — это свежий продукт или свежеразмороженный, и термическая обработка — чем она меньше, тем больше полезных веществ остается в ягоде, — рассказала Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

ЗОЖ,
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