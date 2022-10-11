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58 минут назад

Врач рассказала об опасности наращивания мышц при помощи тестостерона

Lenta.ru

Использовать препараты с тестостероном для наращивания мышц опасно для здоровья, утверждает терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала об опасности препаратов с тестостероном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач предупредила, что применение подобных препаратов значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Кроме того, после прекращения приема средств, содержащих тестостерон, возможен синдром отмены, способный вызвать депрессию и даже бесплодие.

По словам специалистки, препараты для увеличения мышечной массы обладают эффектом зависимости, поэтому после приема одного курса у человека, как правило, возникает желание попробовать следующий, что приводит к исключительно негативным последствиям.

Прежде чем купить курс этих препаратов человек должен понимать, что их употребление негативно повлияет не только на физическое, но и ментальное здоровье, подчеркнула Тихомирова.

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