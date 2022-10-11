Врач рассказала об опасности препаратов с тестостероном

Использовать препараты с тестостероном для наращивания мышц опасно для здоровья, утверждает терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врач предупредила, что применение подобных препаратов значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Кроме того, после прекращения приема средств, содержащих тестостерон, возможен синдром отмены, способный вызвать депрессию и даже бесплодие.

По словам специалистки, препараты для увеличения мышечной массы обладают эффектом зависимости, поэтому после приема одного курса у человека, как правило, возникает желание попробовать следующий, что приводит к исключительно негативным последствиям.