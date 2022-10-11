Врач-терапевт рассказал о влиянии недосыпа на тягу к сладкому

Если человек не высыпается, то организм сбит с толку и может перепутать недосып с чувством голода. И тогда для восполнения энергии хочется сладкого.

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Именно сладкое делает нас энергичнее по утрам. Однако эффект сладкой «бомбы» длится совсем недолго и в дальнейшем ведет к лишним килограммам.

– Чтобы избежать подобных ловушек, надо отрегулировать режим сна во что бы то ни стало, – отметил врач в своем тг-канале «Заметки терапевта».

По словам доктора, спать по ночам полезно для фигуры, поскольку в этот период запускается процесс сжигания жира. Однако это происходит при условии, что в полночь человек уже спит.

Все дело в жиросжигающем гормоне мелатонине. Он вырабатывается в промежутке с 0 до 1 часа ночи и только тогда, когда мы спим.

Терапевт посоветовал для усиления эффекта «похудения во сне» поужинать белковыми продуктами. Это может быть творог, мясо, рыба или морепродукты.