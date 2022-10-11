Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?

Нежелание что-либо делать не всегда свидетельствует об усталости или лени. Если это состояние не проходит после хорошего отдыха и сопровождается безразличием к происходящему вокруг, эмоциональной холодностью и отрешенностью, возможно, речь идет об апатии. Редакция «Ленты.ру» вместе с психологами постаралась разобраться, почему может возникать это состояние, что его провоцирует и как от него избавиться.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Что такое апатия

Видео дня

Апатия — это синдром, развитие которого ведет к безразличию, отстраненности и утрате интереса к чему-либо, что раньше было значимым и важным. Значение термина происходит от греческого слова pathos — «эмоция, чувство, страдание», к которому добавляется префикс а-, означающий отрицание. В данном психологическом состоянии человек теряет не только желание двигаться, но и эмоциональный окрас своих чувств.

Врачи отмечают, что у мужчин в силу особенностей их психики признаки апатии, как правило, выражены отчетливее, чем у женщин

Многие люди без проблем с ментальным здоровьем в той или иной степени сталкивались с апатией, причиной которой был сильный хронический стресс. Однако зачастую данный синдром — это маркер ряда серьезных заболеваний. В частности, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, апатия считается распространенным симптомом шизофрении, депрессии и деменции. Также этот синдром возникает при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, острой интоксикации седативными или снотворными препаратами и как одно из осложнений после перенесенного инсульта или сердечного приступа. У пожилых людей безразличие ко многим ранее интересовавшим их вещам может быть следствием потери слуха, зрения или ухудшения когнитивных способностей.

Основные симптомы апатии

Главными диагностическими критериями апатии являются изменение поведения, когнитивные нарушения, ослабление социального взаимодействия с другими людьми и отсутствие эмоциональной вовлеченности. Среди основных симптомов специалисты выделяют:

снижение энергии, «лень»;

отсутствие сил на выполнение рутинных задач;

постоянное ощущение усталости, проблемы с концентрацией внимания;

притупление эмоций, чувство утраты интереса к жизни в целом;

отсутствие мотивации и интереса к различным действиям и событиям;

нежелание узнавать новое и полная изолированность от информации;

замкнутость;

потеря аппетита;

снижение социальной активности: нежелание встречаться с друзьями, посещать мероприятия;

трудности с выполнением ежедневной рутины;

сложности с формулировкой и высказыванием мыслей.

Степени тяжести апатии

Медицина выделяет три степени тяжести апатии, сообщила психолог Европейского медицинского центра Валерия Мошняцкая: «При легкой форме синдрома человеку сложно принять решение, все кажется неинтересным и неважным, у него пропадает радость за себя и свои достижения. Случаи средней степени тяжести характеризуются игнорированием базовых физиологических потребностей, таких как прием пищи, личная гигиена и уход за собой, оттягивание похода в туалет. При тяжелой форме апатии человек игнорирует все и может днями не вставать с постели, не хочет есть и не может более себя обслуживать».

Однако, так как апатия достаточно редко возникает сама по себе, гораздо корректнее оценивать степень тяжести конкретного заболевания или состояния, маркером которого она является.

Что может спровоцировать апатию

Причины развития апатии могут быть психологические и физиологические, заявила Ирина Пермякова, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online. К физиологическим она отнесла различные эндокринные нарушения и неврологические заболевания, а также любые патологии, которые поражают лобные доли головного мозга, в том числе болезнь Альцгеймера, черепно-мозговые травмы, опухоли. Также апатия может быть побочной реакцией на прием некоторых лекарственных средств, злоупотребление алкоголем или следствием нехватки значимых витаминов и микроэлементов.

Среди психологических причин апатии Пермякова назвала ментальные расстройства и патологии, а также эмоциональное перенапряжение.

"Организм человека не может все время находиться в состоянии напряжения, так как все его адаптивные и защитные механизмы в подобной ситуации уходят на борьбу и совладание с ним. Поэтому следствием хронического воздействия сильных стрессовых факторов закономерно становится апатия. Также данным симптомом сопровождается эмоциональное выгорание на работе", - отметила Ирина Пермякова, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online.

Помимо этого, человек может впасть в состояние апатии, если относится к себе слишком критично, не умеет правильно расставлять цели или страдает от синдрома выученной беспомощности, продолжила Пермякова.

«Когда человек сталкивается с невозможностью изменить то, что его не устраивает, когда его попытки справиться не приводят к успеху, у него формируются убеждения о его собственном бессилии. И впоследствии, когда ему предоставляется возможность что-то изменить, он не предпринимает попыток ею воспользоваться», — отметила она.

Также апатией сопровождается ряд серьезных психических расстройств, в частности депрессия, биполярное аффективное расстройство (БАР), запущенная шизофрения, острый психоз, астенический синдром.

Как определить у себя апатию

Существуют различные тесты на расстройства и состояния, при которых одним из симптомов может быть апатия, например шкала депрессии Бека или тест на определение эмоционального выгорания. Однако не стоит заниматься самодиагностикой, лучше обратиться к специалисту, предупредила Пермякова.

Чувствуете ли вы, что ваша работоспособность упала?

Чувствуете ли вы, что любое действие стало требовать неимоверных усилий?

Чувствуете ли вы себя опустошенным?

Вам постоянно скучно?

Вам кажется, что жизнь бессмысленна?

Вы постоянно испытываете усталость, но даже длительный сон не помогает взбодриться?

Новые знакомства и знания не вызывают у вас интереса?

У вас появились проблемы с постановкой целей и их достижением?

Есть ли у вас непреодолимое желание переложить ответственность за принятие решений на других?

Приятные события или новости не вызывают у вас никаких эмоций?

Неприятные события или новости не вызывают у вас никаких эмоций?

Вы не хотите знакомиться с новыми людьми?

Вам не хочется посещать некогда любимые мероприятия? В свою очередь, Мошняцкая предложила честно ответить себе на несколько вопросов:

Если большинство ответов на них будут положительными, вероятность апатии высока, и необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить причину этого состояния.

Как избавиться от апатии

Для начала необходимо определить, вследствие чего наступила апатия, — это позволит более точечно и сфокусированно решать проблему, посоветовала Пермякова. По ее словам, для этого можно ретроспективно отследить, когда возникла эта психологическая проблема, что менялось или не менялось в жизни, что могло оказать негативное влияние на психику. Важно обратиться к врачу, пройти необходимые анализы, чтобы уточнить или исключить вероятность наличия биологических и физиологических факторов.

Если причиной апатии являются психологические причины, навести на их понимание могут следующие вопросы:

Что сейчас мне нужно?

Чем апатия может быть полезна? От чего она может защищать?

Все ли меня устраивает в моей жизни?

В чем я сейчас вижу смыслы?

Какие небольшие шаги я могу сделать, чтобы изменить то, что меня не устраивает?

"Чтобы начать преодолевать апатию, нужно в первую очередь в прямом смысле что-то делать. Необходимо составлять небольшое расписание с задачами, которые откладываются из-за апатии, начать их выполнять, постепенно увеличивая сложность, поддерживая себя принципами «я могу просто попробовать», «я просто начну»", - объяснила Пермякова.

Даже частичное выполнение задач даст эффект. Важно начать с физического уровня: отрегулировать режим дня, сон и питание, добавить небольшие физические нагрузки, вновь делать то, что раньше приносило удовольствие, посильно увеличивать социальную активность, объяснила Пермякова.

Если самостоятельно не удается изменить свое состояние, важно обратиться за помощью к психотерапевту для лучшего понимания причин апатии и нахождения решений.

Как помочь человеку с апатией

Важно обратить внимание человека на его состояние, показать факты и изменения, поделиться с ним своим беспокойством, отметила Пермякова:

«Можно помочь человеку разобраться, что может быть причиной наблюдаемого состояния, предложить свою помощь, узнать, в чем он нуждается, порекомендовать обратиться к психотерапевту или неврологу».

Также можно обозначить те небольшие шаги, которые человек может предпринимать, чтобы постепенно выйти из состояния апатии. Однако важно не брать на себя всю ответственность, не становиться спасателем, а оставаться в роли помощника.

В заключение Пермякова предостерегла: