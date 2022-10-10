«Нарушение кровообращения»: врач рассказал, в чем опасность сидячего образа жизни

— Если большую часть времени человек проводит сидя, то из 24 часов минимум треть времени он сидит на чем-то. Получается, у него есть некая контактная поверхность, и это может вызывать нарушение локального кровотока и кровообращения в органах малого таза и ногах. Можно ожидать хронического нарушения кровотока этой части тела: варикозное расширение вен, застойные явления, простатиты у мужчин и заболевания половой сферы у женщин, геморрои и так далее, — рассказал врач.