Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
3 часа назад

«Нарушение кровообращения»: врач рассказал, в чем опасность сидячего образа жизни

Вечерняя Москва

При малоподвижном образе жизни значительно увеличивается вероятность появления хронических заболеваний. Предотвратить развитие неприятных болезней можно, грамотно выполняя профилактику. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Нарушение кровообращения»: врач рассказал, в чем опасность сидячего образа жизни
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сидячий образ жизни приводит к проблемам с кровообращением, отметил собеседник «ВМ».

Видео дня

— Если большую часть времени человек проводит сидя, то из 24 часов минимум треть времени он сидит на чем-то. Получается, у него есть некая контактная поверхность, и это может вызывать нарушение локального кровотока и кровообращения в органах малого таза и ногах. Можно ожидать хронического нарушения кровотока этой части тела: варикозное расширение вен, застойные явления, простатиты у мужчин и заболевания половой сферы у женщин, геморрои и так далее, — рассказал врач.

По словам эксперта, позвоночник исторически не привык находиться долго без движения в непривычной для него позе. Это приводит к избыточной нагрузке на поясничный отдел позвоночника и к более раннему старению, предупредил специалист.

Также при малоподвижном образе жизни начинаются проблемы с шеей, заметил врач.

— Так как человек, ведущий сидячий образ жизни, как правило, часто смотрит в монитор, его глаза находятся в напряжении. А они ассоциированы с затылком и шейным отделом позвоночника, в результате автоматически перенапрягается шейный отдел. Нужно это профилактировать, вставать, смотреть в разные стороны, вдаль, делать элементарную профилактику, — рекомендовал Евдокимов.

Следствием сидячего образа жизни могут быть хронические головные боли, мигрени, головокружения, подчеркнул врач. Нарушаются когнитивные функции, снижается память и внимание. Человек быстро утомляется, устает, становится раздражительным, плохо спит и испытывает хронический стресс, пояснил остеопат.

Если образ жизни поменять не получается, нужно приобретать полезные привычки, уверен специалист.

— Одна из полезных привычек — движение. Нужно привнести такие привычки в образ жизни, чтобы дать организму возможность преодолевать непривычные нагрузки. Достаточно делать разминку, ходить в спортзал, выходить на свежий воздух, проветривать помещение, наладить рабочее место, чтобы все было правильно подобрано (стул, стол, правильный свет), — посоветовал врач.

Не менее важно соблюдать режим труда и отдыха, заметил собеседник «ВМ». Именно при его нарушении чаще всего появляются различные хронические заболевания. Если человек забывает отдохнуть пару дней в неделю, не ездит в отпуск, задерживается на работе, это накопится в хроническую проблему, заключил эксперт.

ЗОЖ,Александр Евдокимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители