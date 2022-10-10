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3 часа назад

Какими полезными добавками можно заменить в блюдах соль

Сибмеда

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в сутки рекомендуется ограничивать потребление соли до 4 – 5 г, а при наличии ряда заболеваний нормы могут быть ещё меньше. Однако, в среднем, человек потребляет ежедневно от 10 до 18 г соли.

Какими полезными добавками можно заменить в блюдах соль
Фото: СибмедаСибмеда

Если человек привык к переизбытку соли в блюдах, то снижение этого ингредиента воспринимает тяжело – блюда кажутся пресными и безвкусными. Однако ситуацию можно исправить полезными добавками – их перечислили на портале «Здоровое питание» Роспотребнадзора.

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Первый продукт – это морская капуста (ламинария). Она имеет солоноватый вкус, при этом богата витаминами и микроэлементами, прежде всего, это «дефицитный» для многих йод. Ламинарию лучше приобрести в сухом виде и добавлять салаты. А вот консервы из ламинарии часто содержат добавленную соль, поэтому нужно изучить состав.

Второй продукт – это лимон. Лимонный сок при добавлении в блюда удачно меняет акцент с солёного на кислый, за счёт чего ощущение «недосола» исчезает. Особенно удачно сочетать лимон с рыбой и овощами, а в некоторых случаях для приготовления кисло-сладких заправок (допустим, на основе оливкового масла) лимон можно заменить на апельсин. Отличный бонус такой заправки – витамин С, которым богаты цитрусовые.

Третий продукт – это уксус, который позволит добиться примерно такого же эффекта. Можно выбрать яблочный, винный, бальзамический, рисовый и другие виды. Хорошо подходит для приготовления блюд из мяса, рыбы, соусов для салатов.

Четвёртая группа продуктов – это зелень и пряности. Отлично добавляют «вкусоароматики» укроп, петрушка, кинза, базилик, мята, розмарин, чеснок, паприка, душистый перец и др. Лучше использовать травы в свежем или сухом виде, а вот готовые композиции приправ могут содержать соль и другие добавки – при выборе важно прочитать состав.

И, наконец, пятый вариант – это сельдерей. Все части этого овоща – листья, стебли и корень – имеют солоноватый вкус и насыщенный аромат. Можно приготовить даже «соль из сельдерея»: нужно очистить корень, нарезать кусочками, высушить в духовке или специальной сушилке, а затем измельчить в порошок. Такую добавку можно использовать в приготовлении огромного количества блюд.

Желающим снизить потребление соли в рационе специалисты напоминают, что вкусовые рецепторы человека будут адаптироваться к новшествам постепенно. Возможно, сначала будет казаться, что «чего-то не хватает», зато в дальнейшем, отказавшись от избытка соли, человек начинает получать больше удовольствия от пищи и ощущать более широкий диапазон вкусов.

ЗОЖ,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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