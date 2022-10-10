Диетолог назвала супы для похудения

Нутрициолог Лиза Афинская раскрыла супы, которые мешают похудеть, а также рассказала о тех, которые помогут сбросить лишние килограммы. Об этом сообщает издание NVL.

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По словам эксперта, супы с жирным мясом, макаронами, картофелем, сырами, сливками и сметаной провоцируют набор веса.

Если вы стремитесь похудеть, Афинская рекомендовала налегать на овощные супы. Диетолог отметила, что исследования ученых доказали эффективность овощных супов для худеющих. Добровольцы, которые употребляли овощной суп на обед, съедали на 20% меньше в последующие приемы пищи.

Такие супы быстро насыщают организм за счет большого количества воды и овощей в составе. При этом в данных блюдах мало калорий, поэтому они не вредят фигуре.