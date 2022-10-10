Врач рассказала, как сберечь зрение в холода

«И те же симптомы происходят при авитаминозах. Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведет к снижению зрения. Как правило, на начальном проявлении авитаминоз люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях», — сказала эксперт.