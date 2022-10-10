Врач рассказала, как сберечь зрение в холода

В холодный период года проблем со зрением становится больше. На это влияет авитаминоз – недостаток витаминов С, А, P, D, которые являются основными для правильного функционирования органов зрения. Об этом «Радио 1» сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт Комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Шилова.
В первую очередь в холода страдают слизистые оболочки. Холод, ветер и низкая концентрация кислорода в воздухе отражаются на состоянии глазной поверхности.
«И те же симптомы происходят при авитаминозах. Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведет к снижению зрения. Как правило, на начальном проявлении авитаминоз люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях», — сказала эксперт.
Также осложняет состояние наличие хронических заболеваний, например, диабета, гипертонии и прочих. Врач порекомендовала для здоровья глаз каждый день есть рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику, сливочное масло.