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2 часа назад

Почему в пожилом возрасте стоит вести активную интимную жизнь: ответ Мясникова

РИА "ФедералПресс"

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности интимной жизни в пожилом возрасте. Кардиолог утверждает, что половая активность замедляет старение.

Мясников объяснил, зачем пожилым интимная жизнь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом», – рассказал врач.

По мнению Мясникова, люди, ведущие половую жизнь в пожилом возрасте, живут дольше, чем те, кто перестает заниматься сексом на пенсии. Врач напомнил, что есть еще множество факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Среди них физическая активность, правильное питание с ограничением калорий, а также регулярные посещения врача и медобследования, пишет «МосЛента». Ранее «ФедералПресс» писал о способе определить признаки деменции задолго до ее проявления.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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