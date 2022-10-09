Мясников объяснил, зачем пожилым интимная жизнь

«Человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом», – рассказал врач.

По мнению Мясникова, люди, ведущие половую жизнь в пожилом возрасте, живут дольше, чем те, кто перестает заниматься сексом на пенсии. Врач напомнил, что есть еще множество факторов, которые влияют на продолжительность жизни. Среди них физическая активность, правильное питание с ограничением калорий, а также регулярные посещения врача и медобследования, пишет «МосЛента». Ранее «ФедералПресс» писал о способе определить признаки деменции задолго до ее проявления.