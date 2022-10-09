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2 часа назад

Врачи назвали полезные пищевые привычки для бывших курильщиков

Волгоградская правда

Здоровое питание может помочь избавиться от болезней даже бывшим курильщикам.

Назвны полезные пищевые привычки для бывших курильщиков
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, бывшим курильщикам нужно придерживаться ограничения потребления рафинированных злаков, натрия, добавленных сахаров и насыщенных жиров.

Кроме того, витамин С - это одно из питательных веществ, в котором курильщики нуждаются больше, чем те, кто воздерживается от курения. Это оказывает окислительное действие на организм и снижает биодоступность этих питательных веществ.

Специалисты также указывают, что курильщики реже употребляют фрукты и овощи, особенно те, которые содержат больше витамина С и каротинов

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