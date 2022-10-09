Назвны полезные пищевые привычки для бывших курильщиков

Здоровое питание может помочь избавиться от болезней даже бывшим курильщикам.
Как сообщает издание ETNT, бывшим курильщикам нужно придерживаться ограничения потребления рафинированных злаков, натрия, добавленных сахаров и насыщенных жиров.
Кроме того, витамин С - это одно из питательных веществ, в котором курильщики нуждаются больше, чем те, кто воздерживается от курения. Это оказывает окислительное действие на организм и снижает биодоступность этих питательных веществ.
Специалисты также указывают, что курильщики реже употребляют фрукты и овощи, особенно те, которые содержат больше витамина С и каротинов