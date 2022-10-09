Врач назвал самый опасный для аллергиков морепродукт

Людям, страдающим аллергией, важно тщательно следить за тем, что они едят. Есть определенный перечень продуктов, от которых стоит отказаться вовсе. По словам эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева, самый опасные в данном случае – морепродукты. Но не все. Особые неприятности могут доставить экзотические. Например, устрицы, сообщает URA.RU.