Врач назвал самый опасный для аллергиков морепродукт

Людям, страдающим аллергией, важно тщательно следить за тем, что они едят. Есть определенный перечень продуктов, от которых стоит отказаться вовсе. По словам эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева, самый опасные в данном случае – морепродукты. Но не все. Особые неприятности могут доставить экзотические. Например, устрицы, сообщает URA.RU.
«В устрице содержится сильный аллерген, хотя это и хороший, легко усваиваемый белок», – сказал врач.
В число полезных морепродуктов он включил раков, крабов, гребешков и креветок. По его словам, эти дары моря могут заменить собой мясо птицы и свинину благодаря высокому содержанию белка.
«Если вы готовите сами, их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться», – заключил врач.
Ранее были перечислены продукты, вызывающие аллергию желудка. В числе заболеваний ЖКТ, имеющих аллергическое происхождение, гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал эозинофильный эзофагит, или аллергическое воспаление пищевода.