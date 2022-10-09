Подростков предупредили об опасности потери слуха

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru назвал причины, по которым подростки могут потерять слух. Он предупредил, что это может произойти из-за частого ношения наушников, громкой музыки, инфекционных заболеваний и употребления ототоксичных препаратов.

«Студенты едут в вуз, слушают в наушниках музыку, в основном агрессивную, это может быть час или два в пути, смотрят длинные художественные фильмы. А чем громче звук, чем дольше на ухо воздействуют звуковые колебания, тем выше риск развития сенсоневральной тугоухости», — заявил специалист.

Также он указал на то, что проблемы со слухом у молодых людей могут возникнуть том в случае, если они в детском возрасте переболели влияющими на слух инфекционными заболеваниями или при употреблении антибиотиков ототоксического действия. Зайцев подчеркнул, что употребление таких антибиотиков во время беременности также может плохо сказаться на плоде. Наконец, по его словам, слух может ухудшаться у тех, кто переболел COVID-19.