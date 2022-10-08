8 способов, которые помогут продлить жизнь

Полезными для здоровья и долголетия советами поделились сербские специалисты.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Как сообщает сербское издание «Политика», самым главным врагом здоровья человека является сахар. Он приводит к множеству болезней, а также заставляет выглядеть старше своих лет. Поэтому нужно как можно меньше употреблять этот продукт, в том числе и в составе сладкой газировки.

Для достижения долгих лет жизни очень важно соблюдать разнообразный рацион. Эксперты рекомендуют есть овощи и фрукты разных цветов, которые богаты антиоксидантами. Эти вещества способны укрепить иммунитет и помочь предотвратить старение.

Хотите долго жить? Чистите зубы нитью. Это поможет предотвратить воспаление десен, которое связано с сердечными заболеваниями и риском инсульта, а также повышает риск инфекций, рака и дисфункций мозга, уверяют медики.

Не помешает для сохранения здоровья и избавиться от стресса. Всегда избегать его невозможно, однако вполне реально изменить свою реакцию на раздражители. Не стоит близко к сердцу воспринимать мелкие неприятности.

Специалисты сообщают, что организму для долголетия необходимо получать больше витамина Д. Дефицит этого витамина вызывает некоторые заболевания, которые связаны со старением.

Еще один ключевой момент в борьбе со старением – ежедневное употребление чая и кофе. По словам экспертов, эти напитки положительно влияют на здоровье, снижают риск возникновения рака, диабета второго типа, деменции и болезни Паркинсона.

Конечно же, не стоить курить, ведь это заметно сокращает жизнь и приводит к развитию рака, болезням сердца и инсульту. Отметим, негативно на организм влияет и пассивное курение, поэтому не стоит часто находиться рядом с курильщиками.