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1 час назад

Диетолог рассказала, какой чай опасно пить при простуде

Москва24

Во время простуды лучше не пить сладкий чай. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог рассказала, какой чай опасно пить при простуде
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, употребление сладких напитков может замедлить процесс выздоровления. Поэтому чай следует пить без сахара.

Лучше выбирать зеленый чай, так как в нем содержится большое количество биофлавоноидов – антиоксидантов, которые помогут бороться с простудой.

Важно пить и обычную воду комнатной температуры, чтобы очистить организм от токсинов и поддержать его силы, добавила Королева.

"Либо это может быть морс без сахара из клюквы, малины и других ягод с жаропонижающим эффектом, чтобы отрегулировать температуру организма и помочь ему справиться с инфекцией", – заключила диетолог.

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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