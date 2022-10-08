Диетолог рассказала, какой чай опасно пить при простуде

Во время простуды лучше не пить сладкий чай. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, употребление сладких напитков может замедлить процесс выздоровления. Поэтому чай следует пить без сахара.
Лучше выбирать зеленый чай, так как в нем содержится большое количество биофлавоноидов – антиоксидантов, которые помогут бороться с простудой.
Важно пить и обычную воду комнатной температуры, чтобы очистить организм от токсинов и поддержать его силы, добавила Королева.
"Либо это может быть морс без сахара из клюквы, малины и других ягод с жаропонижающим эффектом, чтобы отрегулировать температуру организма и помочь ему справиться с инфекцией", – заключила диетолог.