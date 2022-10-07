Поздний ужин повышает аппетит и снижает метаболизм

Ученые выявснили, как поздний ужин влияет на аппетит и метаболизм. В эксперименте исследователей из Центра женского здоровья им. Бригама участвовали 16 человек, которые разделили на две группы с разным графиком приема пищи с разницей в четыре часа.

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В результате выяснилось, что у людей той группы, где практиковался поздний прием пищи, количество вырабатываемого грелина больше. Этот гормон отвечает за аппетит человека, и чем он выше, тем больше человеку хочется есть.