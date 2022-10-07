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2 часа назад

Терапевт Ярцева: горячая ванна помогает нервной и сердечно-сосудистой системам

Газета.Ru

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что горячая ванна оказывает на человека расслабляющий эффект, расширяет сосуды по всему организму, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. Об этом сообщает URA.RU.

Как горячая ванна помогает нервной и сердечно-сосудистой системам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Горячая ванна имеет расслабляющий эффект, расширяет сосуды в мышцах, в органах. Это расслабление влияет на нервную систему, сердечно-сосудистую систему, особенно если ванна с морской солью, эфирными маслами. Например, лаванда очень хорошо расслабляет», — рассказала Ярцева.

По ее словам, прием горячей ванны может помочь снять спазмы. Кроме того, ванна с горячей водой помогает и в дерматологическом смысле, подчеркнула врач.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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