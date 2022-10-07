Как горячая ванна помогает нервной и сердечно-сосудистой системам

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что горячая ванна оказывает на человека расслабляющий эффект, расширяет сосуды по всему организму, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. Об этом сообщает URA.RU.